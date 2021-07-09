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    В Україні за пів року виконали 126 трансплантацій

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    Найбільше пересаджували нирки - В Україні за пів року виконали 126 трансплантацій
    Найбільше пересаджували нирки

    64 пересадки здійснили від донорів посмертно

    За пів року 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Із січня по червень у Україні зробили: 93 пересадки нирки, 22 пересадки печінки, 11 пересадок серця. Такі дані Українського центру трансплант-координації, на які посилається МОЗ.

    «У системі трансплантації в 2021 році було залучено 20 центрів. Для ведення усіх випадків була задіяна Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин, яка працює в Україні з 1 січня 2021 року», – йдеться в повідомленні МОЗ.

    64 пересадки здійснили від донорів посмертно. Торік таких операції було 29.

    Раніше британський нейрохірург Брюс Метью, який раніше очолював профільний підрозділ в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії, заявив, що успішна пересадка голови людини може бути здійснена до 2030 року.

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    В Україні за пів року виконали 126 трансплантацій