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    Київські лікарі врятували життя маленькій француженці

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    Дівчинку вже виписали з лікарні і вона набирає вагу - Київські лікарі врятували життя маленькій француженці
    Дівчинку вже виписали з лікарні і вона набирає вагу
    Фото: скріншот із відео

    У новонародженої дівчинки була рідкісна патологія

    Лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України продовжують рятувати життя людей, зокрема і новонароджених.

    Нещодавно лікарі Інституту серця врятували життя маленької громадянки Франції, якій було лише два дні.

    Як повідомили в Інституті, у дівчинки була рідкісна патологія – транспозиція магістральних судин та дефект міжшлуночкової перегородки (dTMA + VSD).

    Була виконана достатньо складна операція артеріального переключення з пластикою дефекту міжшлуночкової перегородки (Arterial switch + VSD).

    «Все пройшло добре, сьогодні дівчинка вже вдома з батьками та набирає вагу», – повідомили лікарі Інституту серця.

    Нагадаємо, нещодавно у Львові лікарі зробили унікальну операцію 8-місячному хлопчику, який народився з двобічним паралічем діафрагми і не може самостійно дихати.

    У квітні цього року в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-річній дитині.

    Раніше у Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку.

    Теги: Київ діти медицина лікарня
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    Київські лікарі врятували життя маленькій француженці