Київські лікарі врятували життя маленькій француженці

Дівчинку вже виписали з лікарні і вона набирає вагу

У новонародженої дівчинки була рідкісна патологія

Лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України продовжують рятувати життя людей, зокрема і новонароджених.

Нещодавно лікарі Інституту серця врятували життя маленької громадянки Франції, якій було лише два дні.

Як повідомили в Інституті, у дівчинки була рідкісна патологія – транспозиція магістральних судин та дефект міжшлуночкової перегородки (dTMA + VSD).

Була виконана достатньо складна операція артеріального переключення з пластикою дефекту міжшлуночкової перегородки (Arterial switch + VSD).

«Все пройшло добре, сьогодні дівчинка вже вдома з батьками та набирає вагу», – повідомили лікарі Інституту серця.

Нагадаємо, нещодавно у Львові лікарі зробили унікальну операцію 8-місячному хлопчику, який народився з двобічним паралічем діафрагми і не може самостійно дихати.

У квітні цього року в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-річній дитині.

Раніше у Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку.