Київські лікарі врятували життя маленькій француженці
У новонародженої дівчинки була рідкісна патологія
Лікарі Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України продовжують рятувати життя людей, зокрема і новонароджених.
Нещодавно лікарі Інституту серця врятували життя маленької громадянки Франції, якій було лише два дні.
Як повідомили в Інституті, у дівчинки була рідкісна патологія – транспозиція магістральних судин та дефект міжшлуночкової перегородки (dTMA + VSD).
Була виконана достатньо складна операція артеріального переключення з пластикою дефекту міжшлуночкової перегородки (Arterial switch + VSD).
«Все пройшло добре, сьогодні дівчинка вже вдома з батьками та набирає вагу», – повідомили лікарі Інституту серця.
Нагадаємо, нещодавно у Львові лікарі зробили унікальну операцію 8-місячному хлопчику, який народився з двобічним паралічем діафрагми і не може самостійно дихати.
У квітні цього року в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-річній дитині.
Раніше у Києві провели унікальну трансплантацію кісткового мозку.