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    Британський нейрохірург розповів, коли відбудеться успішна пересадка голови людини

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    Першу пересадку мертвої людської голови на труп здійснив у 2017 році в Китаї італійський нейрохірург Серджіо Канаверо - Британський нейрохірург розповів, коли відбудеться успішна пересадка голови людини
    Першу пересадку мертвої людської голови на труп здійснив у 2017 році в Китаї італійський нейрохірург Серджіо Канаверо

    Нейрохірург заявив про успішну пересадку голови вже до 2030 року

    Нейрохірург Брюс Метью, який раніше очолював профільний підрозділ в Національній службі охорони здоров'я Великої Британії, заявив, що успішна пересадка голови людини може бути здійснена до 2030 року.

    Про це повідомляє Independent.

    «63-річний науковець стверджує, що прогрес у хірургії, робототехніці та трансплантації стовбурових клітин означає, що можна буде приєднати цілий спинний мозок та, відповідно, голову до іншого тіла до 2030 року», - йдеться у повідомленні.

    За словами науковця, який здійснив понад 10 тисяч операцій, ключем до успіху має стати кардинальний перегляд самого принципу пересадки.

    Раніше медики намагалися пересадити голову, розрізаючи спинний мозок донора і намагаючись відновити нервові закінчення голови зі спинним мозком іншого «пацієнта». Це, впевнений Метью, безглуздо і позбавлене шансу на успіх. На його думку, замінювати слід і те, і інше, зберігаючи нервові зв'язки.

    Як повідомлялося, у 1908 році американському фізіологові Чарльзу Клоду Гатрі вперше у світі вдалося пересадити голову однієї собаки на тіло іншої.

    А першу пересадку мертвої людської голови на труп здійснив у 2017 році в Китаї італійський нейрохірург Серджіо Канаверо, директор Туринської передової групи нейромодуляції. Операція тривала 18 годин, медикам вдалося успішно поєднати хребет, нерви і кровоносні судини.

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