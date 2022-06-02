2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Вознесіння Господнє – велике християнське свято, що було встановлене на згадку про сходження Ісуса Христа на небо

Сьогодні не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики

Сьогодні, 2 червня, православна церква відзначає Вознесіння Господнє 2022 за церковним календарем, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки та Міжнародний день секс-працівника.

Яке релігійне свято

Фото з відкритих джерел

Вознесіння відзначається на сороковий день після Великодня, і воно завжди випадає на четвер.

Свято Вознесіння Господнього завжди припадає на різну дату, адже прив'язане до іншої великої події - Великодня. А тому 2022 року християни західного обряду святкували його 26 травня, а християни східного обряду святкуватимуть 2 червня.

Здавна вважалось, що Ісус Христос після Воскресіння на Великдень сорок днів являвся своїм учням та розповідав про Царство Боже. Потім, на 40-й день він на їхніх очах вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього є символом про переміщення Ісуса Христа з земного світу до духовного. Наступним великим християнським святом у 2022 році буде Трійця.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові вилізти на небо». Окрім печива, готували пласкі млинці з пшоняного борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже починає викидати колос».

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

Фото з відкритих джерел

Починаючи з 2016 року, 2 червня відзначають Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки. Цього дня організації та активісти світу об’єднуються задля того, щоб розвінчати існуючі міфи про розлади харчової поведінки, підвищити суспільну обізнаність стосовно згаданої проблеми та виступити на підтримку проведення відповідних реформ і налагодження допомоги особам, які потерпають від вказаного захворювання.

Розлади харчової поведінки (РХП), серед яких найпоширеніші – нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання, наразі є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки вони асоційовані з вираженими негативними медико-соціальними наслідками та мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. Сьогодні кожні 62 хвилини принаймні одна особа вмирає від наслідків РХП.

Міжнародний день секс-працівника

2 червня відзначають Міжнародний день секс-працівника. Ці червневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У 1975 році 2 червня, близько 100 секс-працівників зайняли церкву Saint-Nizier в Ліоні, Франція, щоб висловити свій гнів проти їх криміналізації та жорстоких експлуататорських умов життя.

10 червня о 5 годині церква була жорстоко очищена поліцейськими силами. Це викликало цілий національний рух, а день тепер відзначається в Європі і в усьому світі.

Що сьогодні не можна робити:

Сон з 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.

Також не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.

У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

Народні прикмети на 2 червня:

На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.

Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.

Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.

ллє злива - через 6 місяців того ж числа буде сильний снігопад;

сонце сходить в хмарах – урожай огірків буде багатим.

Іменини

2 червня День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.