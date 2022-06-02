Через ракетний удар на Львівщині постраждали п’ятеро людей

Стан потерпілих медики оцінюють як легкий або середньої важкості

Уточнену інформацію щодо постраждалих від ракетного удару, котрого зазнала Львівщина в ніч проти четверга, 2 червня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема. Більше інформації вранці», – зауважив Козицький.

Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по Бескидському залізничному тунелю, який проходить через Карпати у Львівській області.

«Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників», – зазначив він.

За неофіційними даними, в області пролунало щонайменше чотири вибухи. Щодо масштабів руйнувань поки що також нічого не відомо.

Нагадуємо, не можна фотографувати чи знімати на відео «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

До відбою тривоги залишати укриття не варто.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

Також на Сумщині пролунало кілька вибухів.

А ще ворог завдав удару по місту Новий Буг.

Крім того, у Херсоні та області пролунали вибухи.

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