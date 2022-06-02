Окупанти вдарили по інфраструктурі Львівської залізниці: затримуються потяги

Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що ракети вдарили по інфраструктурі Львівської залізниці. Про це Камишін написав у Телеграмі.

Постраждалих серед залізничників немає. Ступінь пошкодження інфраструктури з'ясовується.

Олександр Камишін додав, що через ракетний удар затримуються три пасажирські поїзди:

№ 30 Ужгород – Київ.

№ 13 Солотвино – Київ.

№ 145 Львів – Ужгород.

Вони перебувають в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Камишін спростував інформацію про ракетний удар по Бескидському тунелю.

«Інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності», – написав він.

Нагадаємо, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по Бескидському залізничному тунелю, який проходить через Карпати у Львівській області.

«Мета – спробувати порушити залізничне сполучення та зупинити постачання палива та зброї від наших союзників», – зазначив він.

За неофіційними даними, в області пролунало щонайменше чотири вибухи. Щодо масштабів руйнувань поки що також нічого не відомо.

Нагадуємо, не можна фотографувати чи знімати на відео «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

До відбою тривоги залишати укриття не варто.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.