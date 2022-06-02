На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)

Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів

На територію Краснопільської громади Сумської області ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої. В ОВА людей закликають не чіпати небезпечних предметів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«На фото можна бачити який вигляд вони мають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху – оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30–50 метрів», – розповів про знахідку Живицький.

Він нагадав, щоб люди не чіпали незнайомі предмети та не намагалися їх знешкоджувати самостійно.

До слова, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.