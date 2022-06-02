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  4. На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)
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    Події в Україні

    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)

    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку - На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)
    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку
    фото: t.me/Zhyvytskyy

    Вірогідний радіус ураження 30-50 метрів

    На територію Краснопільської громади Сумської області ворожі безпілотники скидали саморобні вибухові пристрої. В ОВА людей закликають не чіпати небезпечних предметів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «На фото можна бачити який вигляд вони мають: детонатор, пластид та купа кульок для пневматичної зброї. Зверху – оперення від воланчика. Вірогідний радіус ураження 30–50 метрів», – розповів про знахідку Живицький.

    Він нагадав, щоб люди не чіпали незнайомі предмети та не намагалися їх знешкоджувати самостійно.

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    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)
    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)
    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)
    фото: t.me/Zhyvytskyy

    До слова, у Львівській області 1 червня пролунали вибухи у Стрийському районі – це був ракетний удар з боку російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині російські безпілотники скидають саморобну вибухівку (фото)