  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    2019 рік в Австрії буде роком української культури

    • Розсилка
    Петро Порошенко і Себастьян Курц у Києві&nbsp; - 2019 рік в Австрії буде роком української культури
    Петро Порошенко і Себастьян Курц у Києві 

    Порошенко запроситв президента Австрії також відвідати Україну

    Президент України Петро Порошенко і канцлер Австрії Себастьян Курц у вівторок, 4 вересня, дійшли згоди, що 2019 рік у Австрії буде проголошений роком української культури. Про це глава української держави розповів за підсумками переговорів з канцлером країни. Відповідне відео з'явилося на сторінці Порошенка у Facebook.

    Читайте також

    «Ми домовилися, що 2019-й рік ми проголосимо роком української культури в Австрії. І культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, країнами. Культура - це ключ від сердець і України, і Австрії. Це зробить наші народи ближчими», - зазначив президент України.

    Окрім того, Петро Порошенко висловив надію, що Україна і Австрія продовжуватимуть співпрацю на всіх рівнях, тому запросив австрійського президента з візитом в українську державу.

    «Я впевнений у тому, що ми будемо продовжувати цю ефективну співпрацю на всіх рівнях. На рівні президентів ми чекаємо пана президента з візитом. Я попросив пана Себастьяна передати моє запрошення. Також ми запросили австрійську делегацію на річницю Голодомору в листопаді», - зазначив гарант.

    Також Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу, а після зустрічі з дипломатами в Авдіївці президент направив пропозиції про можливе шефство Австрії над одним з населених пунктів.

    Як повідомлялося, канцлер Австрії Себастіан Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.

    Читайте також
    Австрія Петро Порошенко дипломатія культура Україна президент Себастьян Курц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ