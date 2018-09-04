2019 рік в Австрії буде роком української культури



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Петро Порошенко і Себастьян Курц у Києві

Порошенко запроситв президента Австрії також відвідати Україну

Президент України Петро Порошенко і канцлер Австрії Себастьян Курц у вівторок, 4 вересня, дійшли згоди, що 2019 рік у Австрії буде проголошений роком української культури. Про це глава української держави розповів за підсумками переговорів з канцлером країни. Відповідне відео з'явилося на сторінці Порошенка у Facebook.

«Ми домовилися, що 2019-й рік ми проголосимо роком української культури в Австрії. І культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, країнами. Культура - це ключ від сердець і України, і Австрії. Це зробить наші народи ближчими», - зазначив президент України.

Окрім того, Петро Порошенко висловив надію, що Україна і Австрія продовжуватимуть співпрацю на всіх рівнях, тому запросив австрійського президента з візитом в українську державу.

«Я впевнений у тому, що ми будемо продовжувати цю ефективну співпрацю на всіх рівнях. На рівні президентів ми чекаємо пана президента з візитом. Я попросив пана Себастьяна передати моє запрошення. Також ми запросили австрійську делегацію на річницю Голодомору в листопаді», - зазначив гарант.

Також Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу, а після зустрічі з дипломатами в Авдіївці президент направив пропозиції про можливе шефство Австрії над одним з населених пунктів.

Як повідомлялося, канцлер Австрії Себастіан Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.