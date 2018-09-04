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    Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу

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    Зустріч Петра Порошенка і Себастьяна КУрца у Києві, 4 вересня 2018 - Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу
    Зустріч Петра Порошенка і Себастьяна КУрца у Києві, 4 вересня 2018

    Порошенко обговорив з Курцем шевство Австрії над одним з населених пунктів Донбасу

    Австрія виділить ще 1 мільйон євро на надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

    Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

    «Президент Порошенко і я говорили про те, що необхідно надавати гуманітарну допомогу. Я це почав як міністр закордонних справ, ми будемо продовжувати це і зараз. Австрія продовжуватиме надавати кошти для того, щоб підтримувати людей на сході України. Ми погодилися надати ще 1 млн євро для такої організації, як «Карітас», — зазначив він.

    Петро Порошенко подякував канцлеру  за оздоровлення українських дітей з Донеччини на території Австрії. Крім того під час зустрічі йшлося про можливе шевство Австрії над одним із населених пунктів Донбасу.

    Як повідомлялося, канцлер Австрії Себастіан Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.

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