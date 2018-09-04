Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу



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Зустріч Петра Порошенка і Себастьяна КУрца у Києві, 4 вересня 2018

Порошенко обговорив з Курцем шевство Австрії над одним з населених пунктів Донбасу

Австрія виділить ще 1 мільйон євро на надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц під час прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Президент Порошенко і я говорили про те, що необхідно надавати гуманітарну допомогу. Я це почав як міністр закордонних справ, ми будемо продовжувати це і зараз. Австрія продовжуватиме надавати кошти для того, щоб підтримувати людей на сході України. Ми погодилися надати ще 1 млн євро для такої організації, як «Карітас», — зазначив він.

Петро Порошенко подякував канцлеру за оздоровлення українських дітей з Донеччини на території Австрії. Крім того під час зустрічі йшлося про можливе шевство Австрії над одним із населених пунктів Донбасу.

Ми дуже вдячні за оздоровлення українських дітей з Донеччини на території Австрії. Також з Федеральним канцлером обговорили можливе шевство Австрії над одним з населених пунктів Донбасу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 вересня 2018 р.

Як повідомлялося, канцлер Австрії Себастіан Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.