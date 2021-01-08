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    Найспекотніший рік: 2020-й побив температурний рекорд Європи

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    Минулий рік був на 0,6&deg;C теплішим за середні показники 1981-2010 років - Найспекотніший рік: 2020-й побив температурний рекорд Європи
    Минулий рік був на 0,6°C теплішим за середні показники 1981-2010 років
    Фото: pixabay

    Найбільше за останнє десятиліття температура збільшилась в Арктиці та на півночі Сибіру

    2020 рік став одним із найспекотніших для світу, а на території Європи середня річна температура побила попередній рекорд. Про це повідомили в Службі моніторингу клімату Європейського союзу Copernicus (C3S).

    За даними дослідників, останнє десятиліття стало найтеплішим за історію спостережень, а з 2015 року у C3S зафіксували шість винятково спекотних років. У 2020-му середня температура у світі досягла рекордних показників 2016 року, а на території Європи навіть перевищила.

    Так, минулий рік був на 0,6°C теплішим за середні показники 1981-2010 років та на 1,25°C теплішим за доіндустріальний період 1850-1900 років.

    На території Європи температура збільшилась на 1,6°C у порівнянні з 1981-2010 роками та побила рекорд 2019-го року, який раніше вважався найспекотнішим.

    Проте найбільше за останнє десятиліття температура збільшилась в Арктиці та на півночі Сибіру. Там у деяких місцях фіксували підвищення середньої температури на 6°C.

    Окрім цього, у 2020-му році продовжив зростати середній максимум викидів вуглекислого газу в атмосфері Землі. Частково науковці пояснюють це надзвичайно активним сезоном лісових пожеж на території Сибіру. Унаслідок пожеж минулого року в атмосферу потрапило 244 мегатонн вуглекислого газу. Це на третину більше, ніж було у 2019-му.

    Карло Буонтемпо, директор Служби моніторингу клімату, зазначив, що 2020 рік вирізняється винятково теплою погодою в Арктиці та рекордною кількістю тропічних штормів у Північній Атлантиці.

    «Не дивно, що останнє десятиліття було найтеплішим. Це чергове нагадування про гостру потребу в скороченні викидів, щоби запобігти негативним кліматичним наслідкам у майбутньому», – сказав він.

    Як повідомлялося, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.  Минулий рік у Києві був найтеплішим за 140 років.

    Теги: засушлива погода рекорд
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