Минулий рік у Києві був найтеплішим за 140 років

11 місяців минулого року в Києві мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми

У 2020 році в Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів

Середньорічна температура 2020 року в Києві піднялась до +10,9°С, що на 3,2°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним із 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

11 місяців 2020 року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму.

Особливо відзначились січень, лютий, березень, які мали найвищі відхилення від середніх багаторічних показників на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С відповідно.

Найхолодніше було 7 грудня мінус 9,5°С, найспекотніше – 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°С.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні – 12.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 580 мм, що відповідає 89% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – понад дві місячні норми у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини кліматичної норми.

Як повідомлялося, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

Ніч на 30 грудня 2020 року у столиці була найтеплішою за роки спостережень.

1 січня 2021 року у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури.