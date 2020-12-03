Цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років

Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів

Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°С. До речі в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122 % кліматичної норми.

Кліматологи також зазначили, що календарна осінь у Києві закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження.

Як повідомлялося, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. У жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.