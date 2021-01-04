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    Погодні аномалії: грудень у Києві розпочався як зима, а закінчився як тепла осінь

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    Грудень відзначився температурними гойдалками - Погодні аномалії: грудень у Києві розпочався як зима, а закінчився як тепла осінь
    Грудень відзначився температурними гойдалками
    Фото з відкритих джерел

    Найтепліше у грудні в Києві було 31 числа

    Середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0°С, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам.

    Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше – 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.

    Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.

    1 січня 2021 року у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури.

    Як повідомлялося, ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень.

    Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

    За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 січня у південній частині України температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем.

    Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9-11 січня. Вночі та вдень температура становитиме 2-8° морозу, у південній частині від 3° морозу до 3° тепла.

    Теги: прогноз погоди Київ рекорд повітря
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