22-й день війни: ситуація на фронті станом на ранок 17 березня

Українські захисники завдають нищівних ударів по окупантах

Триває двадцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби українськими захисниками було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Крім того, за попередню добу, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних сил та Протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Підрозділи Повітряних сил ЗСУ продовжують активно діяти з метою позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі.

Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі: здійснюють кібератаки, фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та сил оборони.

Також противник продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення так званої «спеціальної операції» серед власного населення.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил РФ брати участь у війні на території України.

Як повідомлялося, 17 березня на світанку залишки збитої ракети влучили в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва.