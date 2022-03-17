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    Міністри країн G7 проведуть переговори через ситуацію в Україні

    Міністри країн &laquo;Великої сімки&raquo; постійно контактують щодо ситуації в Україні - Міністри країн G7 проведуть переговори через ситуацію в Україні
    Міністри країн «Великої сімки» постійно контактують щодо ситуації в Україні

    Зустріч міністрів відбудеться в онлайн-режимі

    17 березня міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) проведуть в режимі онлайн-конференції чергові переговори. Головною темою зустрічі стане ситуація в Україні. Про це повідомляє МЗС Японії.

    «У ніч на 17 березня міністр закордонних справ Есімаса Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в онлайн-режимі», - йдеться в повідомленні японського зовнішньополітичного відомства.

    Раніше глави МЗС країн G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок щодо війни Росії проти України. На сьогоднішній зустрічі міністри планують поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками про майбутні відповіді на існуючі виклики.

    Нагадаємо, Японія оголосила заборону на експорт до Росії та Білорусі понад 300 найменувань товарів та технологій. Таким чином, країна планує завадити в нарощуванні військового потенціалу РФ у рамках санкцій Токіо у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

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    Теги: росія Японія санкції війна Велика сімка Україна #stoprussia
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    Міністри країн G7 проведуть переговори через ситуацію в Україні