На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)

Внаслідок обстрілу загинула одна людина і три постраждали

17 березня о 5 годині ранку внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вони встановили, що сталося руйнування конструкцій будинку на 16 та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16 поверсі.

О 5:49 займання на площі 20 кв. м було ліквідовано.

Проводиться евакуація людей з 11 та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 32 особи, постраждало три особи, загинула одна людина. Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.