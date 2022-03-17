  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)

    Залишки російської ракети зруйнували багатоповерхівку - На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)
    Залишки російської ракети зруйнували багатоповерхівку
    фото: ДСНС

    Внаслідок обстрілу загинула одна людина і три постраждали

    17 березня о 5 годині ранку внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вони встановили, що сталося руйнування конструкцій будинку на 16 та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16 поверсі.

    О 5:49 займання на площі 20 кв. м було ліквідовано.

    Проводиться евакуація людей з 11 та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)
    На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)
    На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)

    На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

    За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 32 особи, постраждало три особи, загинула одна людина. Інформація уточнюється.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.

    Теги: росія окупанти Київ ДСНС обстріл будинок ракета евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)