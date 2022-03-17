На світанку російська ракета влучила в будинок у Києві: є жертви (фото, відео)
Внаслідок обстрілу загинула одна людина і три постраждали
17 березня о 5 годині ранку внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вони встановили, що сталося руйнування конструкцій будинку на 16 та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16 поверсі.
О 5:49 займання на площі 20 кв. м було ліквідовано.
Проводиться евакуація людей з 11 та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.
На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.
За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 32 особи, постраждало три особи, загинула одна людина. Інформація уточнюється.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.
Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.
Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.