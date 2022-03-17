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    Низка країн ініціюють засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні

    Сьогодні пообіді заплановане позачергове засідання - Низка країн ініціюють засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні
    Сьогодні пообіді заплановане позачергове засідання
    фото з відкритих джерел

    Велика Британія, США, Франція запросили екстрену зустріч

    Декілька країн запросили засідання Ради безпеки ООН щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Серед них – США, Велика Британія та Франція.

    А також – Албанія, Ірландія та Норвегія. Про це 16 березня повідомили у постійному представництві Великої Британії при ООН.

    За попередньою інформацією, відповідне засідання має відбуватися після обіду 17 березня. Там обговорюватимуть насамперед гуманітарну ситуацію через російське вторгнення в Україну.

    «Росія вчиняє військові злочини і націлюється на мирних жителів. Незаконна війна Росії проти України є загрозою для всіх нас», – мовиться у повідомленні британського представництва.

    Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

    Згодом Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

    Раніше повідомлялося, що Радбез ООН обговорює роботу ОБСЄ в Україні .

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    Теги: росія США ООН війна Франція Ірландія Норвегія військові Велика Британія Албанія
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    Низка країн ініціюють засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні