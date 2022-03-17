Низка країн ініціюють засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні

Велика Британія, США, Франція запросили екстрену зустріч

Декілька країн запросили засідання Ради безпеки ООН щодо війни, яку Росія розв'язала проти України. Серед них – США, Велика Британія та Франція.

А також – Албанія, Ірландія та Норвегія. Про це 16 березня повідомили у постійному представництві Великої Британії при ООН.

За попередньою інформацією, відповідне засідання має відбуватися після обіду 17 березня. Там обговорюватимуть насамперед гуманітарну ситуацію через російське вторгнення в Україну.

«Росія вчиняє військові злочини і націлюється на мирних жителів. Незаконна війна Росії проти України є загрозою для всіх нас», – мовиться у повідомленні британського представництва.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити війну проти України.

Згодом Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

Раніше повідомлялося, що Радбез ООН обговорює роботу ОБСЄ в Україні .

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