На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора



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Фото: dbr.gov.ua

За попередньою інформацією, податківець вимагав «винагороду» від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 16 січня 2020 року затримано головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Львівській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, податківець вимагав «винагороду» від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Затримання відбулось за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у Львівській області та процесуального керівництва прокуратури Львівської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.