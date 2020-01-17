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    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора

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    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора
    Фото: dbr.gov.ua

    За попередньою інформацією, податківець вимагав «винагороду» від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками

    Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 16 січня 2020 року затримано головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Львівській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, податківець вимагав «винагороду» від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

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    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора
    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора
    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора
    На Львівщині на хабарі у 30 тис. грн взяли податківця-ревізора
    Фото: dbr.gov.ua

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.  

    Затримання відбулось за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції у Львівській області та процесуального керівництва прокуратури Львівської області.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Львівщина корупція в Україні хабар Державне бюро розслідувань корупція Державна податкова служба
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