Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
Оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячний платіж за торгівлю неліцензійним алкоголем
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали оперуповноваженого Деснянського управління поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 18 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячну «плату» за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а саме торгівлю неліцензійним алкоголем.
Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 11 тисяч гривень оперуповноваженого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У рамках досудового розслідування раніше задокументовано факт одержання правоохоронцем 7 тисяч гривень хабара.
Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура міста Києва.