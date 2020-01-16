Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрюваного затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди Фото: ДБР

Оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячний платіж за торгівлю неліцензійним алкоголем

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали оперуповноваженого Деснянського управління поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 18 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячну «плату» за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а саме торгівлю неліцензійним алкоголем.

Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 11 тисяч гривень оперуповноваженого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках досудового розслідування раніше задокументовано факт одержання правоохоронцем 7 тисяч гривень хабара.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура міста Києва.