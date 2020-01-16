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    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)

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    Підозрюваного затримано&nbsp;під час одержання чергової частини неправомірної вигоди&nbsp; - Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
    Підозрюваного затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди 
    Фото: ДБР

    Оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячний платіж за торгівлю неліцензійним алкоголем

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали оперуповноваженого Деснянського управління поліції за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 18 тисяч гривень.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, оперуповноважений вимагав у підприємця щомісячну «плату» за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а саме торгівлю неліцензійним алкоголем.

    Під час одержання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 11 тисяч гривень оперуповноваженого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    У рамках досудового розслідування раніше задокументовано факт одержання правоохоронцем 7 тисяч гривень хабара.

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    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)
    Столичного оперативника затримано на здирництві з підприємця (фото)

    Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура міста Києва.

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