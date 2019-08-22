300 тисяч лівійців можуть залишити країну і податися до Європи



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В Лівії триває громадянська війна

Щонайменше 300 тисяч лівійців можуть в найближчому майбутньому залишити країну і податися до Європи в якості біженців на фоні подальшого погіршення ситуації в країні в умовах триваючої громадянської війни.

Відповідні обрахунки представило керівництво операції «Софія», метою якої є зупинка потоку мігрантів із Африки до ЄС, пише ресурс EU Observer.

Окремо європейців турбує і робота Берегової охорони Лівії, яку готували за рахунок коштів ЄС. Так, із 2018 року лівійські патрульні кораблі на морі змогли відреагувати лише на 50% випадків, коли потрібно було надати екстрену допомогу для порятунку мігрантів на суднах. Як наслідок, більше 3800 осіб загинули під час спроб дістатися морем до Європи із Лівії.

До слова, уряд Іспанії запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms з понад 100 мігрантами на борту через відмову Італії.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.