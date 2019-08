У Лівії ударами з дронів знищили український літак з гуманітарним вантажем

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста

В аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем Міжнародної Організації Червоного Хреста.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на директора компанії Олену Малахову.

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста. За словами Малахової, у компанії є всі підтверджуючі це документи.

Приблизно, в 3:17 ночі (за київським часом) 6 серпня, відразу після прибуття борта в аеропорт Місрата, коли почалося вивантаження товару, літак був обстріляний за допомогою безпілотників. Перший снаряд поцілив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу на той час вже покинула борт. Кілька людей в момент удару знаходилися в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж знаходиться в безпеці. Постраждалих немає.

За словами директора компанії, було кілька пострілів. Літак повністю знищений вогнем. Малахова відзначила, що в нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту, за її словами, фото і відео удару з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

BREAKING – The LNA says it has carried out five airstrikes against Misrata’s air college and destroyed one Ilyushin Il-76 cargo plane and ammunition depots. #Libya pic.twitter.com/8Q5tWU8PSZ