У Лівії ударами з дронів знищили український літак з гуманітарним вантажем



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В нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію Фото ілюстративне

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста

В аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем Міжнародної Організації Червоного Хреста.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на директора компанії Олену Малахову.

Літак виконував рейс з Анкари в Місураті з гуманітарним вантажем у рамках співпраці з Міжнародною Організацією Червоного Хреста. За словами Малахової, у компанії є всі підтверджуючі це документи.

Приблизно, в 3:17 ночі (за київським часом) 6 серпня, відразу після прибуття борта в аеропорт Місрата, коли почалося вивантаження товару, літак був обстріляний за допомогою безпілотників. Перший снаряд поцілив у праве крило, після чого почалася пожежа. Частина екіпажу на той час вже покинула борт. Кілька людей в момент удару знаходилися в літаку, але встигли евакуюватися. Зараз екіпаж знаходиться в безпеці. Постраждалих немає.

За словами директора компанії, було кілька пострілів. Літак повністю знищений вогнем. Малахова відзначила, що в нальоті брали участь два дрони, один з яких здійснював фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту, за її словами, фото і відео удару з'явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

BREAKING – The LNA says it has carried out five airstrikes against Misrata’s air college and destroyed one Ilyushin Il-76 cargo plane and ammunition depots. #Libya pic.twitter.com/8Q5tWU8PSZ — The Libya Times (@thelibyatimes) 6 серпня 2019 р.

«Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії», - сказала Малахова.

Інформацію про напад на літак ІЛ-76ТД підтвердили в МЗС України. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

Як розповіли в МЗС, борт виконував рейс з метою транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі дозволи є в наявності, запевнили в МЗС.

«Внаслідок атаки було знищено хвостову частину літака, легко поранені оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж судна в повному складі було евакуйовано в безпечне місце», - повідомили в МЗС.

Зараз компанія зв'язалася з українським консульством і намагається повернути екіпаж в Україну. Йдеться про вісьмох громадян. З приводу вантажу точної інформації у Скайавіатранс поки немає. Імовірно, він повністю знищений.

Компанія веде підрахунок своїх збитків. Оціночна вартість знищеного ІЛ-76ТД, за словами Малахової, - 2,5 млн доларів. Це без додаткового обладнання і вартості вантажу.

Нагадаємо, наприкінці липня ЗМІ повідомляли, що у Лівії під час ракетного обстрілу знищено два військово-транспортних літаки Іл-76, які, ймовірно, належать приватній українській авіакомпанії.

Раніше повідомлялось, що генерал самопроголошеної «Лівійської національної армії» Хафтар заборонив турецьким літакам користуватися повітряним простором ЛНА, а тож наказав своїм бійцям знищувати турецькі об’єкти в Лівії.

У відповідь Туреччина пригрозила ударом по силах лівійського генерала Хафтара.