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    Обстріл українського літака в Лівії: в МЗС повідомили про пораненого

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    <p>Літак ІЛ-76ТД, який доставив до Лівії гуманітарний вантаж, належить українській компанії &laquo;Скайавіатранс&raquo;</p> - Обстріл українського літака в Лівії: в МЗС повідомили про пораненого

    Літак ІЛ-76ТД, який доставив до Лівії гуманітарний вантаж, належить українській компанії «Скайавіатранс»

    Унаслідок атаки в аеропорту лівійського міста Місрата була знищена хвостова частина українського літака

    У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про обстріл українського літака в аеропорту лівійського міста Місрата.

    У відомстві з посиланням на інформацію Державної авіаційної служби України повідомили, що 5 серпня о 00:17 за місцевим часом під час розвантаження український літак був пошкоджений унаслідок ракетної атаки на аеропорт.

    «Унаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі евакуювали у безпечне місце», - заявили в МЗС України, пише Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що літак виконував рейс із транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії та мав усі необхідні дозволи.

    «Департамент консульської служби МЗС і посольство України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна вживають заходів консульського реагування: встановлення контакту з членами екіпажу літака, надання необхідної допомоги, документування штурмана, а також повернення громадян України на батьківщину», - поінформували в МЗС.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

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