Іспанія прийме корабель з понад сотнею мігрантів
Глава іспанського уряду доручив порту Альхесірас бути готовим до прийому судна Open Arms
Уряд Іспанії у неділю запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms з понад 100 мігрантами на борту через відмову Італії.
Про це повідомив у неділю в Twitter глава іспанського уряду Педро Санчес.
«Я доручив порту Альхесірас бути готовим до прийому судна Open Arms», - заявив Санчес.
Він додав, що Іспанія «завжди діє у надзвичайних гуманітарних ситуаціях».
Санчес закликав знайти єдине європейське рішення, здатне розв'язати проблему міграції відповідно до цінностей та гуманізму ЄС.
Нагадаємо, 17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти. Корабель стояв на якорі біля італійського острова Лампедуза в очікуванні висадки людей.
Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися.
Італійський міністр Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms. На берег змогли зійти лише дев’ять людей, а потім ще 27 неповнолітніх мігрантів.
Сальвіні сподівається на дострокові вибори в Італії, на яких розраховує отримати перемогу завдяки своїй жорсткій антиміграційній лінії.