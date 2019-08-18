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    У світі

    Іспанія прийме корабель з понад сотнею мігрантів

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    17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії - Іспанія прийме корабель з понад сотнею мігрантів
    17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії

    Глава іспанського уряду доручив порту Альхесірас бути готовим до прийому судна Open Arms

    Уряд Іспанії у неділю запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms з понад 100 мігрантами на борту через відмову Італії.

    Про це повідомив у неділю в Twitter глава іспанського уряду Педро Санчес.

    «Я доручив порту Альхесірас бути готовим до прийому судна Open Arms», - заявив Санчес.

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    Він додав, що Іспанія «завжди діє у надзвичайних гуманітарних ситуаціях».

    Санчес закликав знайти єдине європейське рішення, здатне розв'язати проблему міграції відповідно до цінностей та гуманізму ЄС.

    Нагадаємо, 17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти. Корабель стояв на якорі біля італійського острова Лампедуза в очікуванні висадки людей.

    Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися. 

    Італійський міністр Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms. На берег змогли зійти лише дев’ять людей, а потім ще 27 неповнолітніх мігрантів.

    Сальвіні сподівається на дострокові вибори в Італії, на яких розраховує отримати перемогу завдяки своїй жорсткій антиміграційній лінії.

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