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    42 млн грн на апарати ШВЛ: Україна закупить першу партію

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    <span>Україна уклала контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ</span> - 42 млн грн на апарати ШВЛ: Україна закупить першу партію
    Україна уклала контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ

    Україна купує сто апаратів по 420 тисяч гривень за штуку. У Медзакупівлях кажуть, що заощадили 8 млн грн

    Держпідприємство Медичні закупівлі України уклало контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ. За сто приладів заплатять 42 млн грн – по 420 тисяч грн за штуку. Про це повідомляє пресслужба ДП в п'ятницю, 2 жовтня.

    «Потенційна економія на кожній одиниці продукції становить 80 тис грн, адже доведена очікувана вартість до закупівлі однієї одиниці становила 500 тис грн. Таким чином, економія на першій партії товару становить 8 млн грн, або 16% від очікуваних 50 млн грн», – сказано в повідомленні.

    Апарати шведської компанії доставлять протягом 60 днів на склад у Києві.

    Зазначимо, що на гроші з Фонду боротьби з Covid-19 передбачається закупівля 200 апаратів ШВЛ, на що держава виділила 100 млн гривень.

    Напередодні повідомлялося, що з Covid-фонду не купили жодного апарату ШВЛ. Апарати закуповувалися меценатами та держорганами, а гроші з коронавірусного фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям, а також соцвиплати.
    соцвиплати гроші будівництво партії держава Україна
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