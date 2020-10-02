42 млн грн на апарати ШВЛ: Україна закупить першу партію
Україна уклала контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ
Україна купує сто апаратів по 420 тисяч гривень за штуку. У Медзакупівлях кажуть, що заощадили 8 млн грнДержпідприємство Медичні закупівлі України уклало контракт на закупівлю першої партії апаратів ШВЛ. За сто приладів заплатять 42 млн грн – по 420 тисяч грн за штуку. Про це повідомляє пресслужба ДП в п'ятницю, 2 жовтня.
«Потенційна економія на кожній одиниці продукції становить 80 тис грн, адже доведена очікувана вартість до закупівлі однієї одиниці становила 500 тис грн. Таким чином, економія на першій партії товару становить 8 млн грн, або 16% від очікуваних 50 млн грн», – сказано в повідомленні.
Апарати шведської компанії доставлять протягом 60 днів на склад у Києві.
Зазначимо, що на гроші з Фонду боротьби з Covid-19 передбачається закупівля 200 апаратів ШВЛ, на що держава виділила 100 млн гривень.
Напередодні повідомлялося, що з Covid-фонду не купили жодного апарату ШВЛ. Апарати закуповувалися меценатами та держорганами, а гроші з коронавірусного фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям, а також соцвиплати.