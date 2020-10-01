В Україні не купили жодного апарату ШВЛ з ковідного фонду



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З Фонду боротьби з коронавірусом не купили жодного апарату ШВЛ

Апарати закуповувалися меценатами і держорганами, а гроші з коронавірусного фонду пішли на будівництво доріг і амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям, а також соцвиплати

Апарати штучної вентиляції легень не закуповувалися на гроші з Фонду із боротьби з Covid-19. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі Українського радіо у четвер, 1 жовтня.

Усього з фонду витратили 25 млрд гривень: 12,6 млрд грн – на будівництво доріг і амбулаторій, 9,2 млрд грн – виплати з безробіття, часткового безробіття, на дітей ФОП, страхові виплати і матеріальну допомогу медикам, 2,8 млрд грн - доплати до зарплати МВС, МОЗ та виконавчої служби, 289 млн грн – закупівлю обладнання, засобів індивідуального захисту.

«ШВЛ закуповувалися по-іншому, не з ковідного фонду - і меценатами, і державні органи, в тому числі МВС, для себе закуповували. З ковідного фонду ШВЛ сьогодні не куплені», –сказав Пацкан.

Він вказав на існуючу зараз проблему із закупівлею апаратів штучної вентиляції легенів.

«Зараз проходять тендери на загальну суму 1,5 млрд грн. Два тендери – на 630 млн грн на закупівлю 20 стаціонарних агіографічних рентгенівських цифрових систем і шість тендерів на 913 млн грн – на закупівлю 60 комп'ютерних томографів для опорних лікарень. Самі ШВЛ ми повинні були закупити, був оголошений тендер на закупівлю 100 апаратів, термін поставки був до 30 жовтня. Перший тендер оголошений 16 липня, провели аукціон - повинні були до 15 вересня закупити 50 апаратів. На нього вийшли шість учасників», – продовжив Пацкан.

За його словами, двоє запропонували товари, які відповідали вимогам, але згодом виявилося, що перший постачальник не мав досвіду поставки відповідних товарів, а другий мав факти невиконання попередніх договорів. Тепер проводиться новий тендер.

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