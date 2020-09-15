Світовий рекорд? Реаніматолог з Шепетівки про 42 доби порятунку пацієнта на апараті ШВЛ



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Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Валерій Сивоконюк

Медик зауважив, що апарати ШВЛ у центральній райлікарні були придбані за часів прем’єрства Тимошенко

Завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської Центральної районної лікарні Валерій Сивоконюк розповів про 42 доби порятунку одного пацієнта, який весь цей час перебував на апараті штучної вентиляції легень. В інтерв’ю «Главкому» Сивоконюк зазначив, що у Великобританії офіційно був зареєстрований світовий рекорд – 32 доби хворий на Covid-19 був під’єднаний до апарату ШВЛ, після чого його успішно зняли і він видужав.

«Медики з Шепетівської центральної районної лікарні побили цей рекорд – 42 доби на апараті ШВЛ лікувався місцевий мешканець, у якого вперше в місті виявили коронавірусну хворобу. І ми його врятували», – зазначив лікар.

Крім того, Сивоконюк наголосив, що апарат ШВЛ, які має лікарня, були придбані ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко.

«У всіх провідних країнах світу ресурс апаратів ШВЛ розрахований на три-п’ять років, а потім їх міняють. На час надходження зазначеного хворого райлікарня мала чотири відремонтовані апарати штучної вентиляції легень середнього класу, які закупили за часів прем’єрства Юлії Тимошенко у 2009 році. І велике щастя цього хворого у тому, що в лікарні не відключали світло. Якби це сталося, апаратам ШВЛ не вистачило б потужностей акумуляторів і хворий помер би. Були моменти, коли пацієнт однією ногою був на тому світі. Але віра у те, що його врятуємо, взяла гору. І ми це зробили», – розповів лікар.

Нагадаємо, що із коронавірусного фонду досі не закупили жодного апарата ШВЛ.

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

До слова, Максим Степанов купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні.