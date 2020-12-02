$80 тис за сприяння. Слідчого ДБР та двох пособників відправили під суд
Правоохоронці затримали слідчого ДБР під час одержання ним половини «винагороди»
Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно слідчого управління ДБР у Полтаві. Крім слідчого у справі фігурує ще дві особи.
Прокурори підозрюють слідчого у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб. Також у справі йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах. Крім того слідчому ДБР інкримінують складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).
«Розслідуванням встановлено, що слідчий за попередньою змовою із колишніми правоохоронцем та позаштатним радником голови Полтавської облдержадміністрації намагались шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого в сумі 80 тис доларів США. За вказану суму вони обіцяли нібито активізувати слідчим ДБР досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою потерпілого, у тому числі проведення слідчих, негласних слідчих та інших процесуальних дій», - йдеться в повідомленні прокуратури.
Під час одержання частини грошових коштів – 40 тис доларів США слідчого ДБР разом із двома спільниками було затримано.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Зазначимо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.