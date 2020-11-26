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    Думки вголос

    Грошей на кисневі концентратори нема, а для «слуг народу» Рада купить 14 авто за 12 млн грн

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Грошей на кисневі концентратори нема, а для «слуг народу» Рада купить 14 авто за 12 млн грн
    Фото: moneysense.ca

    Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають

    Інакше як хронічний енурез в очі всій країні я це назвати не можу.

    Увага!!!

    ДБР купує собі автомобілі:

    • 4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;
    • не менш розкішний Лендкрузер 200;
    • менш розкішні Пежо 3008 і 508;
    • 3 фольксвагена.

    На все – 11,3 мл грн!

    Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками. Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.

    Далі. Верховна Рада закупила для слуг народа 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень. Це, щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом. 175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!

    При цьому:

    • на кисневі концентратори в лікарні грошей нема;
    • на зарплату бюджетниками грошей нема;
    • навіть на поштові марки Личаківському суду нема.

    Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають... Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада автомобіль Державне бюро розслідувань
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