Грошей на кисневі концентратори нема, а для «слуг народу» Рада купить 14 авто за 12 млн грн
Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають
Інакше як хронічний енурез в очі всій країні я це назвати не можу.
Увага!!!
ДБР купує собі автомобілі:
- 4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;
- не менш розкішний Лендкрузер 200;
- менш розкішні Пежо 3008 і 508;
- 3 фольксвагена.
На все – 11,3 мл грн!
Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками. Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.
Далі. Верховна Рада закупила для слуг народа 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень. Це, щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом. 175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!
При цьому:
- на кисневі концентратори в лікарні грошей нема;
- на зарплату бюджетниками грошей нема;
- навіть на поштові марки Личаківському суду нема.
Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають... Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.
Джерело: блог Володимира Ар'єва