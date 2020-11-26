Грошей на кисневі концентратори нема, а для «слуг народу» Рада купить 14 авто за 12 млн грн

Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають

Інакше як хронічний енурез в очі всій країні я це назвати не можу.

Увага!!!

ДБР купує собі автомобілі:

4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;

не менш розкішний Лендкрузер 200;

менш розкішні Пежо 3008 і 508;

3 фольксвагена.

На все – 11,3 мл грн!

Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками. Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.

Далі. Верховна Рада закупила для слуг народа 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень. Це, щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом. 175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!

При цьому:

на кисневі концентратори в лікарні грошей нема;

на зарплату бюджетниками грошей нема;

навіть на поштові марки Личаківському суду нема.

Служать народу як можуть, вони ж стараються, а їм не дають... Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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