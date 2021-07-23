Абрамовський розповів, чому «українська Сахара» буде розростатись

«Вже сьогодні щорічно ми втрачаємо приблизно до 1% родючих земель, і це дуже небезпечна тенденція»

Проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

«Коли говорять про глобальне потепління, у тому є певний сенс, бо за тридцять років середня температура в Україні зросла на 1,2 градуси. Це дуже багато. Кількість днів з критичними температурами більше, ніж 35 градусів, збільшилася вдвічі за цей період – це дуже тривожний сигнал. Але з наукової точки зору вірно говорити про глобальні зміни клімату, які проявляються в значних амплітудах коливання температур всередині тижня, навіть всередині одного дня», – уточнив міністр.

Він нагадав, що позаминула зима більше була схожа на осінь чи весну, але точно не на зиму. А такі наслідки більш руйнівні, ніж навіть просто поступове підвищення температури.

«Якщо цей процес триватиме настільки ж інтенсивно, то ми стикнемося з тим, що процеси опустелювання наших південних областей значно пришвидшаться, зони ризикованого землеробства щороку будуть просуватися на північ країни», – уточнив Абрамовський, говорячи про «українську Сахару».

Міністр акцентував увагу на тому, що ми будемо втрачати чорноземи, а також відбуватимуться опустелювання на Сході та Півдні. «Вже сьогодні щорічно ми втрачаємо приблизно до 1% родючих земель, і це дуже небезпечна тенденція. При цьому ми є свідками і пилових бурь, і лісових пожеж, і повеней... Такі наслідки відбуваються переважно саме через зміни клімату», – резюмував Абрамовський.

Нагадаємо, що раніше ексміністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що можлива посуха через нестачу води у річках може стати серйозним викликом для України.