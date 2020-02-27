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    Події в Україні

    Глава Міненерго: Україні загрожує літня посуха

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    Минулий рік виявився найтеплішим за всю історію&nbsp;спостережень - Глава Міненерго: Україні загрожує літня посуха
    Минулий рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень

    Міністр Олексій Оржель назвав можливу посуху серйозним викликом для України через дефіцит води в річках

    В Україні серйозним викликом може стати посуха через нестачу води в річках і теплу безсніжну зиму.

    Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    «З точки зору можливої посухи, ми проводили в рамках діяльності Водагентства нараду. Це серйозний виклик, якого в країні раніше не було. Така зима була колись у дев'яностих роках. Цей момент обговорюється з точки зору того, щоб збільшувати меліорацію і збільшувати площі під зрошення», - сказав він.

    За словами міністра, проблема ідентифікована, тепер міністерство намагається визначити, як з нею боротися.

    Як відомо, минулий рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень.

    Раніше повідомлялося, що 27 лютого циклон Зехра принесе в Україну дощі та шквальний вітер.

    До слова, синоптики шокували прогнозом погоди на початок березня.

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