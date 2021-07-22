Міністр Абрамовський розповів, коли запрацює роздільний збір відходів

Роздільне збирання відходів – це частина підготовки до вторинного використання

Сортування сміття дає змогу організувати переробку цінних речовин, які ще можуть зіграти важливу роль для людей, не потрапивши на сміттєзвалище. Зокрема можна переплавити скляну пляшку чи алюмінієву банку та виготовити іншу продукцію. А переробка макулатури може зберегти тисячі дерев. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли робота роздільного збору відходів набуде системного характеру в Україні.

Абрамовський наголосив, що в законопроєкті «Про управління відходами» базовою є ієрархія управління відходами. Перша шпальта – це взагалі запобігання їхньому утворенню. «Наприклад, це екологічний дизайн пакування, максимальне продовження життєвого циклу будь-якого товару, того ж одягу. Друге – це повторне використання відходів, переробка та ресайклінг, коли інший товар буде вироблятися з цих відходів. І тільки в кінці вже – захоронення на полігонах та сміттєзвалищах, хоча останній термін я б вже не використовував. Полігони мають бути безпечними та відповідно обладнаними, аби при повному заповненні та виходу з експлуатації їх можна було достатньо легко рекультивувати і відновити з часом певну екосистему на території колишнього полігону», – уточнив він.

Міністр акцентував увагу на тому, що роздільне збирання відходів – це частина підготовки до вторинного використання. Воно просто спрощує подальші процедури. «Для загального «сірого» баку мають будуватися підприємства, які, наприклад, використовують технологію механіко-біологічної обробки сміття. Тобто спочатку відбувається сепарація, розділення на фракції і так далі. До органічних відходів також є особливий підхід», – вважає Абрамовський.

Він додав, що небезпека полягає в тому, що для тих інвесторів, які побудують заводи з переробки, дуже великою складовою є ресурсоємні відходи – пластик, папір, скло, метал. «Коли у нас буде роздільне збирання, до них частина цих відходів просто не буде доїжджати. Проте з роками ця ситуація виправлятиметься. В Європі я був на підприємстві, яке було побудовано з орієнтацією на 500 тис. тон відходів на рік, і три роки тому на нього потрапляло лише 150 тис. тон відходів за рахунок зменшення їхнього утворення, роздільного збирання, вторинного використання. Але в нас все тільки починається, отже інвестори можуть бути спокійними в цьому відношенні», – резюмував Абрамовський.

Додамо, що Київ створює розгалужену систему роздільного збору відходів, завдяки цьому все менше на полігони побутового сміття потрапляє небезпечних матеріалів.