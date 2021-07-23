Синоптикиня розповіла, що зараз ідеальний час для мандрівок

Діденко пообіцяла українцям метеорологічний контроль

Синоптикиня Наталія Діденко в мережі Facebook написала, що нарешті в Україні стабілізується погода без сильної спеки, що сприятиме подорожам.

За словами Діденко, 24-25 липня практично повсюди очікується +23+28 градусів.

«У неділю на Півдні десь може підскочити до +30 градусів. Субота та неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні. Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини», – наголосила Діденко.

Вона додала, що в Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25+27 градусів.

Діденко наголосила, що це ідеальний час для різних мандрівок.

«Не витрачайте його на одноманітні прісні «олін-клюзіви», поїдьте в Батурин, Качанівку, Софіївку, Асканію-Нову, Аккерман, Боярку, Богуслав, Славське, хутір «Надія», Суботів, заплануйте наші неймовірні ландшафтні парки на відвідування», – порадила синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що цими днями в Україну прийде спокійна спекотна погода з прохолодними ночами.

Додамо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 23 липня, в Україні встановиться сонячна погода без опадів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

Синоптики запевняють, що на півдні України з 1 по 14 серпня стовпчики термометрів показуватимуть +31...+34°. З 15 серпня спека щодня відступатиме й температура встановиться на рівні +24...+26°.

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