Нацполіція створить новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю

Для несення служби в підрозділі всі претенденти будуть проходити відповідний конкурсний відбір

У Національній поліції України з’явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції. «Зараз вже узгоджена стратегія створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його



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Для несення служби в підрозділі всі претенденти будуть проходити відповідний конкурсний відбір

У Національній поліції України з’явиться новий підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції.

«Зараз вже узгоджена стратегія створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування», — сказав Аброськін.

Він додав, що для несення служби в підрозділі всі претенденти будуть проходити відповідний конкурсний відбір.

Раніше повідомлялося, що члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?