Адвокат готує апеляцію на вирок Марківу



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12 липня суд в Італії виніс вирок нацгвардійцю Марківу

МЗС і надалі здійснюватиме консульсько-правовий супровід українця

Адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця. Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, пише УНН.

«МЗС здійснило весь комплекс заходів консульського захисту прав Віталія Марківа з часу його затримання, на етапі досудового слідства та під час судового розгляду справи. Адвокат готує апеляцію. Ми і надалі забезпечуватимемо консульсько-правовий супровід громадянина України Віталія Марківа», — повідомила вона.

Нагадаємо, сьогодні італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.