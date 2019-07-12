Італійський суд на 24 роки запроторив нацгвардійця Марківа до тюрми



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Віталію Марківу загрожувало до 24 років позбавлення волі

Обвинувачення вимагало засудити нацгвардійця до 17 років ув’язнення

Суд присяжних в італійському місті Павія сьогодні, 12 липня, визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року.

Як це повідомляє повідомляє у «Фейсбуці» присутня на суді журналістка Радіо Свобода Наталія Кудрик, суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Обвинувачення вимагало засудити нацгвардійця до 17 років ув’язнення. ЗМІ повідомили, що з огляду на пом’якшувальні обставини (Марків не має судимості, добре поводився під час процесу) прокурор просив для українця 16 років, проте додав ще один рік за злочин у замаху на життя французького фотографа Вільяма Ругелона, який був поранений внаслідок перехресного вогню 24 травня 2014 року, коли загинули Андреа Роккеллі та його російський перекладач Андрій Миронов. Водночас суд вирішив дати українцю максимальне покарання - 24 роки позбавлення волі.

Як повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, після оголошення вироку адвокату Марківа Рафаелле Делла Валле стало погано в залі суду, йому викликали швидку.

У своєму заключному слові на засіданні суду вранці того ж дня українець сказав, що вірить у правосуддя.

«Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати:я солдат, я патріот своєї країни. Вірю в правосуддя і дякую вам за вашу працю», – наголосив Марків.

На засідання суду до Павії приїхало багато представників української діаспори в Італії, які підтримували Марківа у вишиванках та з українською атрибутикою.

Частину української делегації навіть не пустили в зал через брак місця.

Заключне засідання суду висвітлювали фактично всі основні телеканали Італії, на оголошення вироку з’їхалося багато журналістів.

30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала в аеропорту Болоньї 28-річного громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року біля Слов’янська на Донеччині.

Старший сержант Марків є заступником командира взводу в батальйоні Національної гвардії України ім. генерала Кульчицького.

За даними ЗМІ, Марків має також громадянство Італії, в цій країні постійно живе його мати. Туди він полетів у відпустку.

30-річний Андреа Роккеллі був учасником групи фоторепортерів Cesuralab.

Він загинув 24 травня 2014 року внаслідок мінометного обстрілу в селі Андріївка під Слов’янськом Донецької області разом із напарником-перекладачем, російським правозахисником Андрієм Мироновим.

Обставини події на боці бойовиків «ДНР» описував фотожурналіст Вільям Роглон з агентства Wostok Press, який теж перебував на місці обстрілу.

Офіційна довідка Національної гвардії України підтверджує, що підрозділи оперативного призначення НГУ в період з 20.03 до 04.08.2014 року комплектувалися виключно стрілецькою зброєю: автоматами і кулеметами, а артилерійського озброєння, в тому числі мінометів, в них не було, зокрема і в районі Слов’янська та гори Карачун. Цей факт виключає можливість того, що Марків міг фізично вбити Роккеллі.

Генпрокуратура України звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

Про те, що Україна готова надати італійському суду всі документи у справі Марківа, заявив також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У серпні 2017 року нардепа Андрія Антонищака – координатора батальйону Кульчицького – допитували в Італії в справі Марківа.

17 травня 2019 року глава МВС Арсен Аваков зустрівся з Марківим. Він та командувач Нацгвардії Микола Балан дали в суді Павії свідчення на захист Віталія.