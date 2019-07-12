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    Вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржено - Аваков

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    <span>Арсен Аваков: Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено</span> - Вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржено - Аваков
    Арсен Аваков: Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено

    Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі, - заявив міністр

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вирок українського гвардійця Віталія Марківа буде оскаржено. Про це повідомляє Аваков у своєму Twitter.

    «24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі!», - написав міністр.

    Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія сьогодні, 12 липня, визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення. 

    Обвинувачення вимагало засудити нацгвардійця до 17 років ув’язнення. Водночас суд вирішив дати українцю максимальне покарання - 24 роки позбавлення волі.

    У своєму заключному слові на засіданні суду вранці того ж дня українець сказав, що вірить у правосуддя.

    «Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати:я солдат, я патріот своєї країни.  Вірю в правосуддя і дякую вам за вашу працю», – наголосив Марків.


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