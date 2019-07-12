Вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржено - Аваков



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Арсен Аваков: Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено

Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі, - заявив міністр

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вирок українського гвардійця Віталія Марківа буде оскаржено. Про це повідомляє Аваков у своєму Twitter.

«24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі!», - написав міністр.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It’ll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren’t guilty of the death of Rocchelli.He’s become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We’ll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12. heinäkuuta 2019

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія сьогодні, 12 липня, визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Обвинувачення вимагало засудити нацгвардійця до 17 років ув’язнення. Водночас суд вирішив дати українцю максимальне покарання - 24 роки позбавлення волі.

У своєму заключному слові на засіданні суду вранці того ж дня українець сказав, що вірить у правосуддя.

«Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати:я солдат, я патріот своєї країни. Вірю в правосуддя і дякую вам за вашу працю», – наголосив Марків.



