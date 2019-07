Вирок нацгвардійцю Марківу буде оскаржено - Аваков

Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі, - заявив міністр

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вирок українського гвардійця Віталія Марківа буде оскаржено. Про це повідомляє Аваков у своєму Twitter.

«24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі. Боротимемося далі!», - написав міністр.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It'll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren't guilty of the death of Rocchelli.He's become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We'll continue fighting!