Адвокат підозрює, що українського моряка Ейдера заразили гепатитом у СІЗО Москви



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Андрій Ейдер міг заразитися гепатитом В Фото: facebook.com/taisiya.turchyn

Ейдера могли заразити в медсанчастині СІЗО «Матроська тиша»

Адвокат Микола Полозов заявляє, що наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом уже в Москві.

Про це Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

«Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО «Матроська тиша» гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне», – написав захисник і додав текст своєї молодшої колеги Олександри Маркової.

«Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з «Матроської тиші» до «Лефортова»… на жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності», – вказала Маркова.

19-річний Андрій Ейдер був поранений разом із Василем Сорокою та Андрієм Артеменком, коли російські військові відкрили вогонь по катеру «Бердянськ».

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.



