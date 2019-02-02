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    Адвокат підозрює, що українського моряка Ейдера заразили гепатитом у СІЗО Москви

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    <span>Андрій Ейдер міг заразитися гепатитом В</span> - Адвокат підозрює, що українського моряка Ейдера заразили гепатитом у СІЗО Москви
    Андрій Ейдер міг заразитися гепатитом В
    Фото: facebook.com/taisiya.turchyn

    Ейдера могли заразити в медсанчастині СІЗО «Матроська тиша»

    Адвокат Микола Полозов заявляє, що наймолодшого утримуваного в Росії українського військового моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом уже в Москві.

    Про це Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО «Матроська тиша» гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне», – написав захисник і додав текст своєї молодшої колеги Олександри Маркової.

    «Офіційне підтвердження цьому буде лише на початку наступного тижня, коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з «Матроської тиші» до «Лефортова»… на жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності», – вказала Маркова.

    19-річний Андрій Ейдер був поранений разом із Василем Сорокою та Андрієм Артеменком, коли російські військові відкрили вогонь по катеру «Бердянськ».

    Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

    Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.


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