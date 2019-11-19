Адвокат порівняв справу ДБР проти Порошенка із Вотерґейтським скандалом



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Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков прокоментував дії Державного бюро розслідувань Фото Станіслава Груздєва, Главком

Новіков висловив думку про те, що Портнов має до Порошенка особисті рахунки

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов зводить особисті рахунки з п'ятим президентом Петром Порошенком, використовуючи ДБР. При цьому своєю позицією ДБР підриває виграшну позицію України в міжнародному арбітражі.

Про це в інтерв'ю Цензор.нет сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

«Всі ці провадження відкрито за заявою Портнова. Кажуть, що це серія з 13 справ проти Порошенка, але сам Труба від цього формально відхрестився, хоча він сам використовував це формулювання. Він сказав, що Порошенко проходить як свідок в окремих справах. Те, що всі ці справи називають «справами проти Порошенка», на мій погляд, дуже добре маркує сприйняття роботи ДБР у цьому випадку. І це дуже явно демонструє ставлення ДБР до цих справ.

«Візьмемо Вотергейт як приклад. Ніксон, тоді ще діючий президент. І ось на нього знаходять якийсь серйозний компромат. Цей компромат один. У вас не може бути на президента, який би він не був поганий, багато Вотергейтів. І що ви робите? Якщо ви сумлінний розслідувач, журналіст або слідчий, то ви копаєте в глибину. А замість цього ДБР копає в ширину. Якщо у вас не один Вотергейт, а 13, - це означає, що насправді жодного Вотергейту у вас немає. Якщо при цьому зчиняєте шум і відверто працюєте на піар, на медіасприйняття, то ви зобов'язані просто розуміти, як це відбивається на позиціях країни загалом», - зазначив він.

Новіков наголосив, що позиція ДБР суперечить позиції України в міжнародних судах у Керченській справі, оскільки фактично приймає версію Росії.

«Основною версією, наскільки ми можемо судити з того, що ми бачимо, у ДБР є те, що написав Портнов. Тобто не те, що Росія перевищила будь-які розумні межі застосування військової сили. І не те, що Росія насамперед порушила двосторонню Угоду з Україною щодо Азовського моря, порушила конвенцію ООН з морського права, Женевську конвенцію про військовополонених і багато чого ще. ДБР цікавить не це, а як вони вважають, першопричина цих подій - дії України», - зазначив адвокат.

При цьому Новіков висловив думку про те, що Портнов має до Порошенка особисті рахунки:

«.. у Портнова, це дуже особисте. Є різні спекуляції на тему того, хто фінансує його з Росії чи не фінансує. А я дивлюся на його публікації і розумію, що тут приватне просто забиває будь-яке уявне чи реальне фінансування. У нього щось дуже «особисте» стосовно Порошенка».

Вотерґейтський скандал ( Watergate scandal ) — політичний скандал у США 1972—1974, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона, єдиною в історії США відставкою президента.

17 червня 1972 (за чотири місяці до президентських виборів 1972, на яких кандидата від республіканської партії Річарда Ніксона було переобрано на другий термін) у штабі кандидата в президенти від демократичної партії Джорджа Макговерна, розташованому у вашингтонському комплексі «Вотерґейт», було затримано 5 осіб, які незаконно проникли в готель. Вони налаштовували прослуховальну апаратуру, і, за деяким даними, фотографували внутрішні документи штабу демократів. Дотепер не доведено зв'язок саме цього інциденту з адміністрацією Ніксона. Відомо, що в нього дійсно були плівки з нелегально записаними переговорами демократів, але те прослуховування завідомо не мало відношення до готелю «Вотерґейт». Разом із тим, громадськість цікавило не тільки те, чи стояв Ніксон за конкретною групою з п'яти шпигунів, але й те, як він і його штаб реагували на події постфактум — зокрема й із точки зору об'єктивного їхнього розслідування.

Зазначимо, що напередодні адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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