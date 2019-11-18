ДБР направило до Генпрокуратури підозру для Порошенка



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П'ятий президент України Петро Порошенко

Держбюро розслідувань просить дозволити притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка

Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенкові. Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 18 листопада.

«Проект підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Наразі відомо, що пресслужба Порошенка вже підготувала заяву на повідомлення ДБР.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

11 червня новообраний президент Володимир Зеленський скасував укази п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

Про це йдеться в указах президента №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів, які видав Петро Порошенко 13 травня 2019 року (№217 і №218).

Іншим указом №357/2019 Зеленський оголосив відкритий конкурс з добору кандидатів в члени Вищої ради правосуддя по квоті президента.

Вища рада правосуддя, серед іншого, вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про звільнення судді з посади, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою. ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких двох призначає президент.