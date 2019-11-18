«Конвульсії Труби». У Порошенка відповіли на заяву ДБР про підозру документ



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П'ятий президент України Петро Порошенко

«Труба викинув останній козир - проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України»

Так звана «підозра», виставлена в телеграмі заступником глави адміністрації Януковича Портновим, а згодом скопійована прес-службою ДБР, є нічим іншим, як російським замовленням на завдання шкоди репутації п'ятого президента, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада). Про це повідомила пресслужба Порошенка у відповідь на заяву ДБР.

«З останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби - всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення», - йдеться у заяві.

Раніше сьогодні ДБР повідомило, що направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенкові. Бюро відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів Вищої ради правосуддя у травні цього року, попри заборону скандального Окружного суду Києва.

11 червня новообраний президент Володимир Зеленський скасував укази п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

Про це йдеться в указах президента №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів, які видав Петро Порошенко 13 травня 2019 року (№217 і №218).

Іншим указом №357/2019 Зеленський оголосив відкритий конкурс з добору кандидатів в члени Вищої ради правосуддя по квоті президента.

Вища рада правосуддя, серед іншого, вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про звільнення судді з посади, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою. ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких двох призначає президент.











