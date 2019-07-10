Адвокат розповів, скільки триватиме новий етап у справі полонених моряків



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24 військовополоненим українським морякам висунули в РФ звинувачення в остаточній редакції

Наступного тижня слідчі в РФ знову звернуться до суду з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою моряків

Російські слідчі пред’явили остаточне обвинувачення усім 24 полоненим українським морякам, тепер починається новий етап справи - ознайомлення з її матеріалами.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив адвокат Микола Полозов.

«Враховуючи, що об’єм - близько 20 томів, ця стадія може зайняти достатньо тривалий час. Матеріал існує лише в одному екземплярі, тому кожен з 24 моряків і їхні адвокати повинні прочитати ці матеріали», - сказав він.

Полозов вважає, що на ознайомлення з матеріалами справи піде щонайменше два-три місяці.

«Тому ми очікуємо, що на наступному тижні слідство знову звернеться до суду з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою (моряків - ред.). І вже починаючи з кінця липня, ми безпосередньо приступимо до ознайомлення зі справою», - резюмував захисник.

Нагадаємо, напередодні Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони знаходяться у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.