Адвокат Трампа зібрався у Київ на зустріч із Зеленським



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Рудольф Джуліані має намір в наступні дні відвідати Київ

Руді Джуліані закликає Київ до нових розслідувань, які можуть бути корисними Дональду Трампу

Особистий адвокат американського лідера Дональда Трампа Рудольф Джуліані має намір в наступні дні відвідати Київ і зустрітися із новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Хоча, сама зустріч на сьогодні ще не є підтвердженою. Про це пише американське видання The New York Times.

В рамках зустрічі Джуліані має намір закликати новообраного українського президента продовжити розслідування, які представляють інтерес для Білого Дому і можуть дати нову інформацію, яку зможе використовувати Дональд Трамп.

Одне із розслідувань стосується того, що стало причиною початку розслідування щодо російського втручання в вибори 2016 року. Інше розслідування стосується участі сина віце-президента Джозефа Байдена – Хантера – в роботі української газової компанії. Дані розслідування, на думку Роберта Джуліані, можуть допомогти Дональду Трампу бути переобраним в 2020 році.

Джуліані вважає, що в таких його діях немає нічого незаконного. За його словами мова не йде про втручання у вибори, а лише про втручання у розслідування, яке українці й так почали. Хоча, кінцевою метою особистого адвоката Дональда Трампа є дискредитація розслідування щодо російського втручання в американські вибори, а також отримання інформації, яка може вдарити по Джозефу Байдену, пишуть ЗМІ. За словами Джуліані, президент США знає про його майбутню поїздку і підтримує його в відповідних починаннях.

The New York Times також дізналося, що приватний юрист Вікторія Тенсінг зустрічалася із генеральним прокурором України Юрієм Луценком, який відзначився критичними заявами в бік американського посла Марі Йовановіч і початком розслідування щодо витоків інформації про діяльність Пола Манафорта. Тенсінг і її чоловік працювали на Дональда Трампа, представляючи його інтереси в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера. Саме це подружжя із березня 2019 року почало кампанію в ЗМІ США щодо того, що реальна змова (щодо втручання в американські вибори 2016 року) почалася в Україні. Вікторія Тенсінг буде супроводжувати Руді Джуліані під час поїздки в Україну.