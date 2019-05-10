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    Економіка та фінанси

    США можуть включити РФ у перелік країн, яких підозрюють у маніпуляціях з валютою

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    США можуть включити РФ у перелік країн, яких підозрюють у маніпуляціях з валютою

    Відомство двічі на рік випускає доповідь, у якій також зазначаються країни, підозрювані в маніпуляціях з валютами

    Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональд Трампа збирається розширити перелік країн, яких підозрюють у валютних маніпуляціях.

    Серед таких країн може опинитися Росія, передає Bloomberg.

    Окрім Росії, у потенційному списку країн-махінаторів можуть також опинитися В’єтнам, Таїланд, Індонезія, Ірландія, Малайзія. Ці держави мають великий профіцит торгового балансу зі США. Крім того, із цього списку можуть зникнути Індія та Південна Корея.

    За даними знайомих із ситуацією джерел агентства Bloomberg, список підозрюваних у махінаціях із валютою країн оприлюднить Міністерство фінансів США.

    Відомство двічі на рік випускає доповідь, у якій також зазначаються країни, підозрювані в маніпуляціях з валютами. За даними співрозмовників агентства, в найближчій доповіді, котра буде оприлюднена утравні, кількість таких країн буде досягати близько 20. У минулому звіті їх було 12.

    Розширення списку відбудеться тому, що Мінфін вніс зміни до одного з критеріїв, який і впливає на потрапляння країн до цього списку. У такий спосіб США ведуть нагляд за діями країн-партнерів щодо їх національних валют.

    Джерело: РБК-Україна

    Росія Мінфін США Південна Корея Малайзія валютні операції Таїланд Ірландія Індія Індонезія
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