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    Трамп хоче висунути на посаду голови Пентагону колишнього топ-менеджера Boeing

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    <span>Патрік Шенаген виконує обов&rsquo;язки міністра оборони з 1 січня</span> - Трамп хоче висунути на посаду голови Пентагону колишнього топ-менеджера Boeing
    Патрік Шенаген виконує обов’язки міністра оборони з 1 січня

    Кандидатуру Шенагена має схвалити Сенат

    Президент США Дональд Трамп планує висунути на посаду міністра оборони 56-річного Патріка Шенагена, колишнього топ-менеджера компанії Boeing, який нині виконує обов'язки голови Пентагону.

    «Базуючись на його видатному служінні країні і його продемонстрованій здатності до управління, президент Трамп має намір висунути Патріка М. Шенагена на посаду міністра оборони», – йдеться в заяві Білого дому від 9 травня.

    За словами речниці Адміністрації президента США Сари Сандерс, Шенаген за останні кілька місяців довів, що він зможе очолити Пентагон.

    Сам Шенаген сказав, що радий рішенню Трампа номінувати його на посаду міністерства оборони США. Кандидатуру Шенагена має схвалити Сенат.

    Він виконує обов’язки міністра оборони з 1 січня. До нього Пентагон очолював Джим Меттіс, який подав у відставку в грудні 2018 року після рішення президента США вивести американських військових із Сирії. Трамп тоді сказав, що американські солдати здобули перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Цей крок викликав критику як з боку союзників США, так і в американському Конгресі.

    4 січня держсекретар США Майк Помпео заявив, що американські військові почали залишати Сирію.

    Джерело: Радіо Свобода

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