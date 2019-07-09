Адвоката Зіневича призначено членом Нацради з питань телерадіомовлення



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Зіневич є власником ТОВ «Індіго автосервіс»

Президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.

«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в указі.

Згідно з е-декларацією Зіневича, він має частку (33,33%) в адвокатському об'єднанні «Адвокатська фірма «Наше право».

Окрім того, Зіневич є власником ТОВ «Індіго автосервіс».