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    Адвоката Зіневича призначено членом Нацради з питань телерадіомовлення

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    Адвоката Зіневича призначено членом Нацради з питань телерадіомовлення

    Зіневич є власником ТОВ «Індіго автосервіс»

    Президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

    Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.

    «Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в указі.

    Згідно з е-декларацією Зіневича, він має частку (33,33%) в адвокатському об'єднанні «Адвокатська фірма «Наше право».

    Окрім того, Зіневич є власником ТОВ «Індіго автосервіс».
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    Як повідомлялося, у травні президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з ТБ та радіомовлення.

    У кінці травня Рада обрала нового члена Національної ради з питань телебачення - Максима Онопрієнка – генерального директора запорізької телерадіокомпанії TV5 (кінцевий власник – Рінат Ахметов), якого висунула «Всеукраїнська асоціація мовлення громад». 

    телебачення Володимир Зеленський президент
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