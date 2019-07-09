Адвоката Зіневича призначено членом Нацради з питань телерадіомовлення
Зіневич є власником ТОВ «Індіго автосервіс»
Президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.
«Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» постановляю: призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - йдеться в указі.
Згідно з е-декларацією Зіневича, він має частку (33,33%) в адвокатському об'єднанні «Адвокатська фірма «Наше право».
Як повідомлялося, у травні президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про призначення Володимира Горковенка членом Нацради з ТБ та радіомовлення.
У кінці травня Рада обрала нового члена Національної ради з питань телебачення - Максима Онопрієнка – генерального директора запорізької телерадіокомпанії TV5 (кінцевий власник – Рінат Ахметов), якого висунула «Всеукраїнська асоціація мовлення громад».