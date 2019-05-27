Звільнений член Нацради подав до суду на Зеленського (документ)
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Це вже другий позов на указ Володимира Зеленського
Володимир Горковенко подав до Верховного суду позов про визнання протиправним та скасування указів президента Зеленського. Про це він написав сьогодні в Facebook.
Мова йде про указ, яким Горковенко звільнений з посади член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
«Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними. Позовна заява розписана на 9-ти сторінках», - підписав він.
Горковенко відмітив, що укази скасовувати не можна, «навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться».
«По-друге, це сьогодні пан президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ!» - завершив Горковенко.
Позов був поданий 27 травня. Третьою стороною в позові заявлений Юрій Артеменко, місце якого в Нацраді зайняв Горковенко.
Нагадаємо, 24 травня президент повернув Артеменко на посаду в Нацраду з питань телебачення. Для цього він скасував указ свого попередника Петра Порошенка про звільнення екс-голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Після цього були видані ще два укази: про скасування призначення Володимира Горковенка членом Нацради, а також про звільнення Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
24 травня «Народний фронт» заявив, що нардепи оскаржили в Конституційному суді указ президента про достроковий розпуск парламенту.