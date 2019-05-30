  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Рада обрала нового члена Національної ради з питань телебачення

    • Розсилка
    За Онопрієнка&nbsp;віддали голоси 233 депутати - Рада обрала нового члена Національної ради з питань телебачення
    За Онопрієнка віддали голоси 233 депутати

    Новим членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення став Максим Онопрієнко

    Верховна Рада 30 травня призначила членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максима Онопрієнка – генерального директора запорізької телерадіокомпанії TV5 (кінцевий власник – Рінат Ахметов), якого висунула «Всеукраїнська асоціація мовлення громад». Про це повідомляє «Детектор медіа».

    Зазначається, що Онопрієнко набрав найбільше голосів під час рейтингового голосування, а в остаточному голосуванні за нього віддали голоси 233 народних депутати: Блок Петра Порошенка» – 86, «Народний фронт» – 61, Опозиційний блок – 32, «Самопоміч» – 0, «Радикальна партія» – 19, «Батьківщина» – 8, «Воля народу» – 7, «Відродження» – 0, позафракційні – 20.

    «На розгляд Верховної Ради було винесено шість кандидатур, рекомендованих Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики за результатами конкурсу на посаду члена Нацради за парламентською квотою, вакантну з липня 2016 року», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Вибір кандидатур відбувався за процедурою рейтингового голосування в алфавітному порядку. Претендент, який набрав найбільше голосів, висувався на остаточне голосування.

    Під час рейтингового голосування претенденти набрали стільки голосів народних депутатів:

    Олександр Глущенко, екс-директор ТОВ «Омега ТБ», висунутий громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація мовлення громад» – 87 голосів;

    Євген Лахно, екс-заступник начальника управління поширення радіомовної продукції філії НСТУ «Українське радіо», висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 48 голосів;

    Максим Онопрієнко – генеральний директор запорізької телерадіокомпанії TV5, що належить Запорізькому металургійному комбінату «Запоріжсталь» (кінцевий бенефіціарний власник – Рінат Ахметов), висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 214 голосів;

    Валентина Руденко – радниця екс-президента Віктора Ющенка, у минулому – PR-директорка телеканалу «1+1», керівниця головної комунікаційної служби Секретаріату президента України, висунута фракцією «Радикальної партії Олега Ляшка» – 146 голосів;

    Володимир Чемес – адвокат, співзасновник ГО «Фонд сприяння свободі слова», висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 84 голоси;

    Андрій Шаповалов – менеджер філії НСТУ «UA: Донбас», член правління Національної спілки журналістів України, висунутий НСЖУ – 154 голоси.

    Перед тим, як розглянути шість кандидатур, рекомендованих Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики, депутати їх обговорили.

    Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар нагадала, що парламент цього скликання не призначав членів Нацради. «Четвірка була призначена парламентом минулого скликання. Повноваження трьох із них завершують 4 липня, але парламент цього скликання вже не встигне призначити нових членів. Зараз ідеться про призначення одного члена на посаду, вакантну з часу звільнення Катерини Котенко в липні 2016 року. Загалом на конкурс було подано 10 заяв – такими, що відповідають вимогам до посади, було визнано шість кандидатів», – повідомила вона.

    Пані Сюмар наголосила, що на поточний момент робота Нацради є заблокованою після скасування указу президента про призначення Володимира Горковенка, через це фактично не може відбуватися ліцензування місцевих телерадіокомпанії цифровими ліцензіями, а аналогове мовлення вимкнено.

    Нагадаємо, що посада члена Нацради за парламентською квотою вакантна з липня 2016 року, коли з Нацради звільнилася за власним бажанням Катерина Котенко. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики двічі оголошував конкурс на членство в Нацраді у 2016 році, але так і не підбив підсумків тих конкурсів.

    4 травня голова Нацради Юрій Артеменко повідомив, що залишає посаду за власним бажанням, тому що втомився та має інші пропозиції щодо роботи. Строк його повноважень мав завершитися 7 липня 2019 року.

    4 травня Петро Порошенко своїм указом звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради і призначив на його місце завідувача відділу Головного управління інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка.

    24 травня новообраний президент України Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради та призначення Володимира Горковенка на його місце. Іншим указом президент звільнив Юрія Артеменка з посади члена НКРЗІ.

    27 травня Володимир Горковенко оскаржив укази президента України Володимира Зеленського про скасування указів про звільнення Юрія Артеменка і призначення Володимира Горковенка.

     

    Читайте також
    Батьківщина Донбас телебачення Верховна Рада Самопоміч депутати конкурс Народний фронт Рінат Ахметов партії адвокат Радикальна партія Воля Вікторія Сюмар президент НСЖУ НСТУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ