Рада обрала нового члена Національної ради з питань телебачення



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За Онопрієнка віддали голоси 233 депутати

Новим членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення став Максим Онопрієнко

Верховна Рада 30 травня призначила членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максима Онопрієнка – генерального директора запорізької телерадіокомпанії TV5 (кінцевий власник – Рінат Ахметов), якого висунула «Всеукраїнська асоціація мовлення громад». Про це повідомляє «Детектор медіа».

Зазначається, що Онопрієнко набрав найбільше голосів під час рейтингового голосування, а в остаточному голосуванні за нього віддали голоси 233 народних депутати: Блок Петра Порошенка» – 86, «Народний фронт» – 61, Опозиційний блок – 32, «Самопоміч» – 0, «Радикальна партія» – 19, «Батьківщина» – 8, «Воля народу» – 7, «Відродження» – 0, позафракційні – 20.

«На розгляд Верховної Ради було винесено шість кандидатур, рекомендованих Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики за результатами конкурсу на посаду члена Нацради за парламентською квотою, вакантну з липня 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Вибір кандидатур відбувався за процедурою рейтингового голосування в алфавітному порядку. Претендент, який набрав найбільше голосів, висувався на остаточне голосування.

Під час рейтингового голосування претенденти набрали стільки голосів народних депутатів:

Олександр Глущенко, екс-директор ТОВ «Омега ТБ», висунутий громадською спілкою «Всеукраїнська асоціація мовлення громад» – 87 голосів;

Євген Лахно, екс-заступник начальника управління поширення радіомовної продукції філії НСТУ «Українське радіо», висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 48 голосів;

Максим Онопрієнко – генеральний директор запорізької телерадіокомпанії TV5, що належить Запорізькому металургійному комбінату «Запоріжсталь» (кінцевий бенефіціарний власник – Рінат Ахметов), висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 214 голосів;

Валентина Руденко – радниця екс-президента Віктора Ющенка, у минулому – PR-директорка телеканалу «1+1», керівниця головної комунікаційної служби Секретаріату президента України, висунута фракцією «Радикальної партії Олега Ляшка» – 146 голосів;

Володимир Чемес – адвокат, співзасновник ГО «Фонд сприяння свободі слова», висунутий «Всеукраїнською асоціацією мовлення громад» – 84 голоси;

Андрій Шаповалов – менеджер філії НСТУ «UA: Донбас», член правління Національної спілки журналістів України, висунутий НСЖУ – 154 голоси.

Перед тим, як розглянути шість кандидатур, рекомендованих Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики, депутати їх обговорили.

Голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар нагадала, що парламент цього скликання не призначав членів Нацради. «Четвірка була призначена парламентом минулого скликання. Повноваження трьох із них завершують 4 липня, але парламент цього скликання вже не встигне призначити нових членів. Зараз ідеться про призначення одного члена на посаду, вакантну з часу звільнення Катерини Котенко в липні 2016 року. Загалом на конкурс було подано 10 заяв – такими, що відповідають вимогам до посади, було визнано шість кандидатів», – повідомила вона.

Пані Сюмар наголосила, що на поточний момент робота Нацради є заблокованою після скасування указу президента про призначення Володимира Горковенка, через це фактично не може відбуватися ліцензування місцевих телерадіокомпанії цифровими ліцензіями, а аналогове мовлення вимкнено.

Нагадаємо, що посада члена Нацради за парламентською квотою вакантна з липня 2016 року, коли з Нацради звільнилася за власним бажанням Катерина Котенко. Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики двічі оголошував конкурс на членство в Нацраді у 2016 році, але так і не підбив підсумків тих конкурсів.

4 травня голова Нацради Юрій Артеменко повідомив, що залишає посаду за власним бажанням, тому що втомився та має інші пропозиції щодо роботи. Строк його повноважень мав завершитися 7 липня 2019 року.

4 травня Петро Порошенко своїм указом звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради і призначив на його місце завідувача відділу Головного управління інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка.

24 травня новообраний президент України Володимир Зеленський скасував укази про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Нацради та призначення Володимира Горковенка на його місце. Іншим указом президент звільнив Юрія Артеменка з посади члена НКРЗІ.

27 травня Володимир Горковенко оскаржив укази президента України Володимира Зеленського про скасування указів про звільнення Юрія Артеменка і призначення Володимира Горковенка.