Адвокати Порошенка будуть судитися з Гордоном, Геращенком та Портновим

Ілля Новіков та Ігор Головань розповіли про позови у суди за наклеп

Адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань розповіли про позови у суди за наклеп

У заявах відповідачів розгледіли наклеп

Адвокати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп, зокрема проти журналіста Дмитра Гордона.

«Ми з самого початку багаторічної історії брехні і наклепів на п’ятого президента Петра Порошенка говорили, що ніхто не залишиться без відповідальності за скоєне і сказане. Ця відповідальність наздоганятиме кожного, і ми зробимо все можливе, щоб всі понесли встановлену законом відповідальність», – заявляє адвокат Порошенка Ігор Головань.

На брифінгу він поінформував журналістів, що позов про захист честі та гідності до Антона Геращенка уже подано до Печерського районного суду Києва.

«Позов подано, і відповідно відповідачем там є сам Антон Геращенко, а також і установа, в якій він працює – Міністерство внутрішніх справ України», – підкреслив Головань.

Також він повідомив, що підготовку позову щодо колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

«Стосовно іншого відомого персонажа в цій історії Портнова – не так швидко, як нам хотілося, але робота все одно ведеться. Вдалося нам домогтися, що скасовані закриття кримінальних проваджень за фактом вчиненим паном Портновим завідомо неправдивих повідомлень про злочин, ще тих дворічної давнини, які вже всі розуміють, що це наклеп і брехня, але ще не поніс він встановленої законом відповідальності», – розповів юрист.

Другий адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков також розповів, що готується позов і щодо публічних заяв журналіста Дмитра Гордона заявив: «Ми анонсуємо, що найближчим часом, у найближчі дні, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження».

За словами адвоката, 7 травня цього року в ефірі ток-шоу «Свобода слова» відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко «вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь».

«Так чи інакше буде можливість дати пояснення не у форматі ток-шоу, яке мало до чого зобов’язує, а у форматі формалізованої судової процедури. До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав», – заявив адвокат.