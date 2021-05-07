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    В парламент щомісяця заносять 6 мільйонів доларів на доплати депутатам-слугам – Сюмар

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    Депутати від пропрезидентської партії отримують неофіційні &laquo;надбавки&raquo; - В парламент щомісяця заносять 6 мільйонів доларів на доплати депутатам-слугам – Сюмар
    Депутати від пропрезидентської партії отримують неофіційні «надбавки»
    Фото з відкритих джерел

    Депутати від Зеленського у приватних розмовах не приховують факт неофіційних доплат

    За неофіційною інформацією, близько 6 мільйонів доларів щомісяця йде на доплати депутатам фракції «Слуга народу». Про це в інтерв'ю виданню «Цензор.НЕТ» сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

    Вона також зауважила, що депутати від Зеленського у приватних розмовах не приховують факт неофіційних доплат. Гроші на фінансування депутатів монобільшості надходять від олігархів – каже Сюмар.

    «Якщо ми проголошуємо політику деолігархізації, щоб позбутися від свого основного політичного конкурента, – то називається це по-іншому. Реальна деолігархізація - це про незалежний Антимонопольний комітет, а не про абсурдний «статус олігарха» і заборону брати участь у виборах. Ну і сумнів у щирості викликає питання, хто тоді буде платити депутатам більшості такі величезні гроші. Ті суми, про які зараз говорять в Раді ... це сильно розбещує. І таке розбещення породжує найбільш абсурдні голосування за багато неконституційних норм», – говорить Сюмар.

    «Подейкують, що зараз депутати більшості отримують місячну доплату двадцять тисяч, з обіцянкою підняти до тридцяти. В доларах. Вони цього в розмовах особливо і не приховують. Виходить, що це десь 6 мільйонів доларів, які влада в місяць витрачає на парламент і які заносять ззовні. І тому всі так слухняно тиснуть на кнопки. Зелені. Можна зрозуміти, чому так мало дискусій і аргументів. Зелена партія добре відчуває правила і запах «зелених грошей». І тисне на зелені кнопки», – говорить Вікторія Сюмар.

    Два тижні тому про доплати народним депутатам з фракції «Слуга народу» заявив журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «У мене є запитання до партії «Слуга народу». Всі депутати партії «Слуга народу» прийшли у владу, у Верховну Раду прийшли на горбу Володимира Зеленського. Якби український народ 73-ма відсотками голосів не довірив Зеленському стати президенто, вас би переважної більшості ніхто б не знав, ви б ніде не були. Ви б зараз не отримували, як кажуть, в парламенті великі гроші щомісяця. У середньому 25 тисяч доларів. Невідомо звідки вони беруться. Кажуть, вам платять», – обурився Гордон.

    Теги: Європейська солідарність гроші партії фінансування Вікторія Сюмар партія Слуга народу влада
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