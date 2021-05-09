Депутати «Європейської Солідарності», ветерани та активісти відзначили «Першу хвилину миру»

«Понад сім років тому Росія розпочала агресію проти України, і вже зараз вона триває довше, ніж Друга світова» – Порошенко

Ветерани Другої світової війни та ветерани війни проти російської агресії, народні депутати України, депутати Київської міської ради, партійці «Європейської Солідарності», волонтери, активісти ГО «Справа Громад» вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій під час традиційної акції «Перша хвилина миру».

Символічні Маки пам’яті встановив і Петро Порошенко.

Під час виступу п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» наголосив, що для радянського режиму перемога над нацизмом стала підставою оголосити Східну Європу зоною свого впливу, позбавити народи радянської імперії і їхніх сусідів права самим обирати власну долю.

«Але неправда і неволя не можуть тривати вічно. Крах СРСР, який наближали визвольні рухи поневолених народів, наші українські борці за незалежність, дав новий шанс на мир і свободу народам, і Україна цим шансом скористалася. Ми, українці, вірили і віримо, що зможемо жити у дружбі з усіма сусідами, і разом будувати нову об’єднану Європу – спільний дім вільних людей», – сказав Порошенко.

«На жаль, Москва не відмовилася від імперських амбіцій. Понад сім років тому Росія розпочала агресію проти України, і вже зараз вона триває довше, ніж Друга світова! Восьмий рік стрічки новин щодня приносять звістки про втрати, про обстріли, про зосередження російських військ, що готуються до наступу. От і сьогодні у військовому шпиталі Харкова помер військовий з Полтавщини Віктор Городніченко, якого було поранено 28 квітня біля села Зайцеве, добре відомого нам села Бахмутського району», – нагадав Порошенко і закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих у Другій світовій війні та у війні, яку розв’язала Росія.

«Згадаймо всіх, кого втратили Україна й світове українство у Другій світовій війні на всіх театрах бойових дій, від рідного дому до Японії, Австралії і Атлантики. Згадаймо і теперішніх героїв, які віддали і віддають життя, захищаючи свободу і незалежність України», – закликав Порошенко.

«Путін каже «Можем повторить». А ми – відчуйте різницю, це два різних світи – «Ніколи знову». Саме під таким гаслом відзначаємо День пам’яті і примирення і День Перемоги у Другій світовій війні. Я і всі, хто тут, на цьому святому місці зібралися, бажаємо українцям миру», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку.